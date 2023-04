Alessandria Rosso Ducati con Francesco 'Pecco' Bagnaia

(ANSA) - ALESSANDRIA, 22 APR - Sabato Rosso Ducati ad Alessandria per l'inaugurazione, in via Marengo 181, del nuovo Store. Un'occasione unica per ammirare dal vivo la livrea della Desmosedici Gp 2023 di Enea Bastianini e del campione del mondo piemontese Francesco 'Pecco' Bagnaia (Chivasso), presente al taglio del nastro. In tanti si sono ritrovati nello showroom delle moto della Casa di Borgo Panigale: tifosi, appassionati, amministratori locali, provinciali e regionali. Dal sindaco Giorgio Abonante l'invito a Bagnaia a tornare per visitare Alessandria.

Proprio nella pista 'Fuorigiri' di via Bartolomeo Maino, alla periferia della città, Pecco veniva con il padre Pietro per girare sul circuito delle minimoto. Sebbene lontano da diversi anni da Alessandria, il campione ha rimarcato come arrivare qui lo faccia sempre sentire a casa. Un'inaugurazione, quella di oggi, considerata da Dindo Capello - 3 volte vincitore della 24Ore di Le Mans, presidente Gruppo Audi Zentrum Alessandria e a capo del nuovo Store Ducati - il primo passo di una storia di successo. (ANSA).