Cuccaro Monferrato da oggi ha il piazzale Nils Liedholm

(ANSA) - LU E CUCCARO MONFERRATO (ALESSANDRIA), 15 APR - "Un'opera originale e importante per una persona importante, il figlio adottivo più illustre di Cuccaro. Con il suo amore verso queste stupende colline del Monferrato Casalese che scelse nel 1973 ha acceso il faro su questi siti, diventati poi Patrimonio Unesco". Così Franco Alessio, sindaco di Lu e Cuccaro Monferrato (Alessandria) accompagnando l'inaugurazione, oggi pomeriggio, della stele che apre piazzale Nils Liedholm, davanti alla parrocchiale e vicino alla sede dell'Associazione omonima. A scoprirla Carlo, figlio del Barone - che a Cuccaro comprò Villa Boemia, fondando anche un'azienda vitivinicola - e i nipoti Andrea e Paolo.

"E' un'iniziativa bellissima, così come condividerla con 40 tra giocatori e non arrivati da Valdemarsvik, paese natale di papà". Da Carlo Liedholm anche un commosso ricordo di Fabio Bellinaso, scomparso a 57 anni il 25 febbraio scorso, fondatore nel 2011 dell'Associazione - oggi rappresentata dalla vedova Alice Pedrazzi - e del 'Premio Nils Liedholm - Campione sul campo, signore nella vita'.

"Per tutti noi è stato un amico credibile - ha sottolineato -, motore eccezionale di tutto quello che ha riguardato il ricordo di papà, così come del territorio. Continueremo, anche nel suo nome, ad assegnare il Premio, che non va a chi vince ma a chi si dimostra persona valida, leale, con i veri valori sportivi, capace di ironia e autoironia". "L'intitolazione di oggi dà lustro a tutto l'Alessandrino e anche alla regione", ha rimarca il presidente della Provincia Enrico Bussalino, intervenuto con 11 sindaci della zona. (ANSA).