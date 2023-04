Premio Gammadonna, l'imprenditoria femminile accelera

(ANSA) - TORINO, 13 APR - Crescono le imprenditrici che puntano sull'innovazione: nel 2022, a fronte di un calo significativo nelle nuove imprese l'imprenditoria innovativa femminile ha invece accelerato, trainata dai settori a maggior contenuto di conoscenza. Lo dicono i dati dell'ultimo rapporto dell'Osservatorio per l'imprenditorialità femminile di Unioncamere, ma lo testimonia anche il numero di storie di successo che ogni anno il Premio GammaDonna per l'imprenditoria femminile innovativa seleziona per contribuire al superamento del gender gap. Per loro si aprono le selezioni per il riconoscimento che da 19 anni premia le menti più brillanti dell'imprenditoria femminile. E che da quest'anno si trasforma, diventando a tutti gli effetti un percorso a supporto delle imprenditrici, in un roadshow che toccherà le città di Roma, Milano e Torino. Con un nuovo riconoscimento: il Women Entrepreneur Sustainability Award, promosso dal Cottino Social Impact Campus.

"Si tratta di un'evoluzione che con il Premio osserviamo già da diversi anni che evidenzia come sempre più donne scelgano di investire il proprio talento e le proprie abilità in settori sfidanti ad alto contenuto tecnologico, dove storicamente sono meno presenti, come quello scientifico. Qui assistiamo alla crescita delle cosiddette 'research-preneur', le imprenditrici che provengono dal mondo della ricerca e trasformano la conoscenza in impresa" spiega Valentina Parenti, presidente GammaDonna. (ANSA).