Industriali al Caat, "ruolo centrale nella filiera del cibo"

(ANSA) - TORINO, 06 APR - "Il Centro Agro Alimentare di Torino è un'eccellenza italiana del nord ovest che riveste un ruolo centrale nella filiera della distribuzione del cibo a Torino, in tutto il Piemonte, in Liguria e Valle d'Aosta. Questo è un Mercato che guarda al futuro, all'innovazione, all'internazionalizzazione, all'efficientamento energetico e allo spreco con una visione allargata importante di grande rispetto per la comunità, per l'uomo e per l'ambiente". Lo ha detto il direttore generale dell'Unione Industriali Torino, Angelo Cappetti, che si è recato in visita venerdì 31 marzo al Caat accompagnato da Alberto Gamba. responsabile del settore Alimentari, Industrie Varie, Terziario e Innovazione e da Ruben Abbattista, responsabile della Comunicazione. "Il settore alimentare del nostro territorio ha grandissimi marchi e prodotti di eccellenza che vanno esaltati e messi ove possibile in connessione. E' stata una visita agli operatori davvero per noi molto interessante che spero possa gettare le basi per future iniziative sinergiche con i soci del comparto logistica sul fronte dello sviluppo d'Oltralpe e per il comparto alimentare" ha aggiunto Cappetti..

Il Caat Centro Agro Alimentare di Torino, socio dell'Unione Industriali Torino, è il mercato all'ingrosso e il centro terminale di smistamento del "fresco" più grande del nord ovest con 440.000 metri quadrati di area mercatale, 120.000 di aree coperte, 75 aziende insediate, 130 produttori locali, 600.000 tonnellate di prodotti freschi movimentati ogni anno, 3.500 utenti al giorno, 22 operatori di movimentazione, 600 milioni di euro di transazioni commerciali all'anno. (ANSA).