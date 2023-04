Corteo No Vax a Torino, 'galera per i politici'

(ANSA) - TORINO, 01 APR - Un corteo No Vax si è svolto oggi nel centro storico di Torino "per commemorare - è stato spiegato - le vittime dei cosiddetti effetti collaterali". Ad aprire la sfilata, che da piazza Solferino ha raggiunto piazza San Carlo percorrendo via Maria Vittoria, c'era uno striscione su cui erano disegnati i volti degli ex premier Mario Draghi e Giuseppe Conte e dell'ex ministro Roberto Speranza dietro le sbarre di una prigione.

L'iniziativa, dal titolo 'Chiediamo giustizia', è stata promossa dal Coordinamento Piemonte per i diritti umani.

Fra i dimostranti - oltre centocinquanta - molti hanno indossato camici bianchi e hanno esposto cartelli con i volti e i nomi di persone decedute. Alcuni, invece, hanno marciato legati a una catena, con indosso una tuta a strisce verticali, per suggerire l'idea che si trattasse di detenuti, coprendosi il viso con le immagini di esponenti politici. Marco Liccione, del comitato La Variante Torinese, ha detto al megafono che "ora la Meloni indaga sulle tempistiche degli interventi, mentre dovrebbe farlo sulle cure sbagliate". (ANSA).