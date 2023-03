Maserati, nel 2025 versione elettrica per tutti i modelli

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - La Maserati procede a passo spedito verso l'elettrico. Dopo la GranTurismo Folgore, in commercio da luglio, arriverà a fine anno il Grecale Folgore. Entro il 2025 tutti i modelli avranno una versione interamente elettrica: la Mc20 Folgore, la nuova Quattroporte e le nuova Levante. Dal 2030 la gamma sarà esclusivamente elettrica. Le tappe della rivoluzione green del Tridente sono state ricordate da Luca Delfino, responsabile Maserati dell'Emea, in occasione dell'inaugurazione del nuovo concept retail store a Venaria Reale, alle porte di Torino.

"Il mercato dove vendiamo di più è l'Italia, che rappresenta quasi il 40% delle vendite, seguito da Germania e Regno Unito. A livello globale gli Stati Uniti sono al primo posto, poi Cina, Italia e Giappone", ha detto Delfino che ha sottolineato il grande successo sul mercato del Grecale, primo suv del Tridente.

"E' un modello apprezzato anche dalle donne, abbiamo avvicinato una nuova tipologia di cliente", ha sottolineato Elisa Weltert, general manager Maserati per il Sud Europa, dove si registra una forte crescita delle vendite in Spagna.

Dopo l'apertura di Torino, Maserati prevede nuovi concept retail stores in Italia nel corso del 2023 a Verona, Udine, Como, Bolzano e Treviso. Il primo concept retail store è stato inaugurato lo scorso settembre nel quartiere Magenta a Milano.

Lo store di Venaria, creato in collaborazione con lo studio newyorkese di "experience design" Eight Inc noto per aver ideato gli Apple store, "unisce sartoria e officina". (ANSA).