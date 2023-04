Comitato, cava a Druento distruggerà area tra le più belle

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - Per opporsi al progetto di una nuova cava per l'estrazione dell'argilla a Druento (Torino), prevista dal Piano regionale di attività estrattive della Regione Piemonte, nasce il comitato No Cava Misterletta-Cortese-Balmera. Il Comitato afferma di raccogliere le preoccupazioni dei cittadini di Druento riguardo al progetto "in un'area non ancora compromessa, fra le più belle del territorio druentino".

"La cava - spiega il Comitato - sarebbe ubicata tra le Cascine Misterletta, Cortese e Balmera, deturpando 66 mila metri quadrati di terreni agricoli. La sua presenza impatterebbe però anche sui territori confinanti, richiedendo la creazione di una viabilità ad hoc per l'accesso e il transito di mezzi pesanti.

Là dove oggi è tutto verde e vediamo correre caprioli, ci potrebbero essere solo cumuli di terra, escavatori e camion, con l'inquinamento acustico e atmosferico che inevitabilmente ne deriverebberO".

"Il Comune di Druento - aggiunge il comitato - ha espresso con delibera un chiaro parere negativo. Chiediamo azioni forti e l'appoggio di tutta la popolazione per il diritto alla salute e alla tutela del territorio". Avviata una petizione online, 'No cava Misterletta, Cortese, Balmera su Change.org.

Il Comitato contro il progetto della cava chiede al sindaco e al Consiglio comunale di Druento di fare valere il loro parere contrario, e alla Regione Piemonte di recepirlo. (ANSA).