Collegio Universitario Einaudi, inaugurata la sezione Mole

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - È stata inaugurata la Sezione Mole Antonelliana della Fondazione Collegio Universitario Einaudi in via delle Rosine 3 nel cuore di Torino. Uno spazio formativo e residenziale per studentesse e studenti universitari, frutto di una riqualificazione del valore di 8,8 milioni di euro, durata 18 mesi. Il progetto è stato finanziato quasi per la metà dal Mur e per la parte restante da fondi propri e da contributi provenienti da Regione Piemonte, Comune di Torino, Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt, per 320 mila euro, e attraverso una campagna di raccolta fondi rivolta a cittadini e aziende per 106 mila euro.

La nuova Sezione Mole si sviluppa su 5 piani per 5.500 mq con 152 posti di studio (37 in più del passato), di cui 144 in camera singola con bagno privato, nuove sale studio, 1 foresteria, 5 cucine comuni e 9 camere per erasmus e visiting professors. Nel piano seminterrato sono stati realizzati ampi spazi di aggregazione come la palestra, la sala musica, la lavanderia e sale dedicate alla formazione e alle attività di gruppo. Nel sottotetto sono state disegnate 3 nuove luminose sale studio, con vista sui tetti di Torino, e 11 nuove camere.

La Sezione Mole ospiterà anche gli studenti della Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi di Unito, che ogni anno coinvolge circa 100 giovani. Gli allievi e le allieve del Collegio sono per il 56% iscritti al Politecnico, gli altri all'Università e qualcuno agli Afam. I ragazzi provengono da tutte le regioni e da 50 differenti Paesi del mondo, con una percentuale di stranieri pari al 15%. "Proseguiamo nel progetto volto a rinnovare e rendere ancora più ospitali, spaziose e interattive le cinque residenze del Collegio Einaudi. Vogliamo che siano sempre di più luoghi di accoglienza, di aggregazione e di scambio cultura" sottolinea Paolo Enrico Camurati, presidente della Fondazione Collegio Universitario Einaudi. (ANSA).