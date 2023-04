Abbonamento Musei cresce e lancia progetti per le famiglie

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - L'associazione Abbonamento Musei prevede, sulla base dei dati dei primi due mesi del 2023, un anno di crescita di vendite della carta con un ritorno ai livelli pre-pandemia e vara nuovi progetti dedicati alle famiglie.

Si parte nel weekend del 15 e 16 aprile con un'edizione speciale di Disegniamo l'Arte, l'annuale appuntamento per far divertire i visitatori più piccoli, con i laboratori di disegno, che ora hanno come partner tecnico Carioca. Sono stati anche realizzati 10 Podcast, in collaborazione con Fondazione Trg di Torino: il format è Fiabe della Buonanotte, per bambini da 4 a 10 anni: le favole sono costruite sui contenuti tratti dalle collezioni dei Musei. Ci sono, infine, il layout grafico dedicato AM family e una nuova Newsletter.

"Il progetto AM Family - spiega Simona Ricci, direttrice di Abbonamento Musei - segna una tappa importante nel creare connessioni con i diversi pubblici e con i musei: da una parte vogliamo far emergere e valorizzare in maniera organica il grande lavoro fatto in questi anni sulla partecipazione delle bambine e dei bambini alle attività museali insieme alle loro famiglie; dall'altra AM Family è il primo passo per impostare un lavoro puntuale sui target che ci permetta di essere sempre più efficaci nella relazione con gli abbonati".

"Il 2022 è stato un anno di ripresa culturale, abbiamo potenziato la nostra rete di 470 musei in Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta e abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi. Nei primi due mesi e mezzo abbiamo avuto 28.000 nuovi abbonamenti che portano il totale a 163.000, più del 2019. I musei sono in crescita, l'anno scorso sono stati oltre 600.000 gli ingressi", spiega il presidente di Abbonamento Musei Alberto Garlandini.

