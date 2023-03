Torna Mind The Gap, il festival transfemminista di Torino

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - Torna dal 30 marzo al 2 aprile, con la sua terza edizione, Mind The Gap - Festival Transfemminista Intersezionale diffuso a Torino. Una quattro giorni intensiva per analizzare e discutere su quel gap che ancora persiste nella società, dall'ambito politico a quello istituzionale ed economico, passando per quello scientifico e linguistico, senza dimenticare temi come sessualità, corpi non conformi, medicina di genere e diritti civili.

Mind the Gap cresce ancora nella sua dimensione diffusa: Off Topic, Campus Luigi Einaudi, Magazzino sul Po, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Circolo dei lettori e Cx Turin Regina sono gli spazi dove si svolgerà la terza edizione del festival per accendere i riflettori sulla parità di genere al di là delle polarizzazioni. Il festival, ideato e prodotto da The Goodness Factory, è realizzato - oltre che in collaborazione con gli spazi in cui si svolge - insieme a Città di Torino, Fondazione Circolo dei Lettori, Libera di Abortire, Cirsde, Progetto Nude, Festival del Ciclo Mestruale, Sodo Party, Sex Bot, Torino Città Per le Donne, Centro Scienza, Associazione Stampa Subalpina, Giulia Giornaliste, CIRSDe, Immaginaria Festival, Psiquadro, Torino Comedy Lounge, Coordinamento Iraniani di Torino, DonneXStrada, Keychange, Immaginaria Film Festival, Sharper.

