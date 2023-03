Alle Ogr Perfect Behaviors, la vita disegnata dall'algoritmo

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - Fare riflettere sull'impatto che le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale hanno sulle persone e sulla loro quotidianità. E' l'obiettivo della mostra 'Perfect Behaviors. La vita ridisegnata dall'algoritmo', a cura di Giorgio Olivero, che apre oggi 29 marzo alle Ogr Torino. La mostra, a ingresso gratuito fino al 25 giugno, indaga - attraverso le opere di Universal Everything (Regno Unito), Paolo Cirio (Italia), Eva e Franco Mattes (Italia), Brent Watanabe (Stati Uniti), Geumhyung Jeong (Corea del Sud) e James Bridle (Regno Unito) - su come cambiano i comportamenti individuali e collettivi quando siamo costantemente classificati, misurati, simulati e riprogrammati.

Realizzata negli spazi dei Binari 1 e 2 delle Ogr, la mostra presenta opere che descrivono folle sintetiche, inventari di centinaia di brevetti con intenzioni manipolative, videogiochi che non hanno più bisogno di noi; raccontano la sofferenza dei bot umani incaricati di fare pulizia nel flusso dei social e ci presentano aperture a dimensioni di intelligenze altre, autonome, non più dipendenti dall'essere umano.

"La mostra, grazie a sei artisti d'eccezione, accoglie punti di vista diversi, guardare il presente da nuove prospettive e formare cittadine e cittadini pronti ad affrontare con ottimismo un futuro migliore", spiega Massimo Lapucci, ceo delle Ogr Torino. (ANSA).