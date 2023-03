Campagna anti truffa sulla bottiglie del latte a Torino

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - "Non aprire la porta agli sconosciuti, attenti alle truffe". Questo è il messaggio che dal primo aprile e per tutto il mese sarà riportato su oltre 500mila confezioni di latte fresco in bottiglia di plastica da un litro, della Centrale del Latte di Torino. Si tratta di una campagna di prevenzione contro le truffe, lanciata dal comando provinciale dei carabinieri del capoluogo piemontese, in collaborazione con l'azienda. "Quello che dobbiamo continuare a fare è prevenzione - spiega il tenente colonello Andrea Corinaldesi, comandante del reparto operativo - Questa campagna anti-truffa, rivolta principalmente agli anziani e alle fasce deboli della popolazione, rappresenta un ulteriore tassello nell'attività informativa che da tempo ci vede impegnati, su tutto il territorio, in incontri con i cittadini presso associazioni, parrocchie, eventi e manifestazioni".

"Diamo una grande importanza alle attività di prevenzione, al pari di quelle investigative - aggiunge - Il messaggio, necessariamente sintetico per gli spazi a disposizione, vuole mettere in guardia da tutti quei truffatori che, telefonicamente o di persona, sull'uscio di casa o dando un appuntamento in strada, cercano di carpire la fiducia delle loro vittime". "La nostra azienda è da sempre attenta e impegnata in iniziative di pubblico interesse legate al territorio in cui è inserita - commenta Mario Restano, direttore Marketing della Centrale.

"Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta del comandante provinciale, confermando il nostro impegno civico", conclude Restano. (ANSA).