La Prima Alta Langa 2023 a maggio alla Reggia di Venaria

(ANSA) - ASTI, 27 MAR - Lunedì 8 maggio, nella Galleria Grande della Reggia di Venaria (Torino), andrà in scena 'La Prima dell'Alta Langa 2023', grande degustazione dei vini 'Alta Langa' attualmente presenti sul mercato, organizzata dal Consorzio omonimo. Si tratta della quinta edizione della manifestazione.

"Anno dopo anno, edizione dopo edizione, l'evento del Consorzio Alta Langa cresce e si arricchisce, così come la nostra compagine - annota la presidente del Consorzio Mariacristina Castelletta - se nella prima edizione del 2018 i produttori presenti alla manifestazione erano 18, con circa 40 etichette in degustazione, l'anno scorso a Torino eravamo in 46 con 115 diversi vini". (ANSA).