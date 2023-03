Mostra di Poponi, l'artista che lotta contro il Parkinson

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - "Volti" è la mostra di 27 dipinti di Domenico Poponi che apre il 31 marzo alle ore 18.00 a Palazzo Costa Carrù della Trinità aTorino, via San Francesco da Paola, 17, dove potrà essere visitata gratuitamente fino al 30 aprile La rassegna prende il via con la tavola rotonda, alle 18,30 di venerdì 31, dal titolo "Quindici Riprese", ideata per presentare il percorso dell'artista, classe 1968, che da 15 anni lotta con il morbo di Parkinson, una malattia neurodegenerativa, a evoluzione lenta e inesorabile, che coinvolge principalmente il controllo dei movimenti e dell'equilibrio. Nell'arte Poponi ha trovato un nuovo modo di esprimersi e combattere. "Quindici riprese" riassume appunto questa lotta, ispirandosi a quella del ring (dove 15 è il numero massimo di round), che Poponi combatte rialzandosi sempre, consapevole di essere destinato a perdere, ma deciso a non cedere facile vittoria al suo avversario, la malattia. Utilizzando una tecnica di pittura che predilige l'uso delle mani, più che dei pennelli, Poponi crea fonti di luce calde e avvolgenti, espressione tangibile della voglia di vivere. Le tele accompagnano in un viaggio di profonda emozione, attraverso l'evoluzione del suo cammino di uomo e di artista.

Partner e padrone di casa è Ultraspazio, che opera nei servizi di coworking ed eventi in Piemonte, Lombardia e Veneto.

