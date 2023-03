Cocaina per 300mila euro ad Asti, polizia arresta 4 persone

(ANSA) - ASTI, 21 MAR - La squadra mobile della polizia di Asti ha arrestato quattro persone, smantellando un giro di smercio di cocaina per un valore di 300mila euro e 1.500 dosi smerciate. Le indagini, iniziate sul finire del 2021, hanno permesso di arrestare un albanese di 51 anni, ritenuto a capo dell'organizzazione. Dalle indagini è emerso che l'uomo spacciasse anche vicino a diverse scuole cittadine, così come davanti ai figli minorenni. Lo faceva pure dalla finestra di casa e nel corso di cene in famiglia.

La banda utilizzava anche particolari accorgimenti, cambiando auto o nascondendo la droga nelle scatole dei farmaci. Gli altri due arrestati, un uomo classe '78 (in carcere) e una donna del '94, ai domiciliari, avrebbero acquistato la merce dall'uomo, per poi rimetterla sul mercato, per un valore di circa 20mila euro.

Denunciati anche altri quattro albanesi e tre italiani come presunti spacciatori e uno dei clienti per il reato di furto: avrebbe pagato la cocaina attraverso il furto di attrezzi edili per un valore di 10mila euro. Nella zona di Antignano è stato sottoposto a sequestro preventivo un immobile con relativi terreni, acquistati attraverso proventi illeciti. Arrestato in flagranza anche un uomo, classe '90, trovato in possesso di 28 palline di cocaina e 12mila euro in contanti. (ANSA).