Acqua: Smat, se continua così, estate sarà peggiore del 2022

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - "Se continua così quest'anno l'estate sarà peggio della scorsa, rischia di essere da protezione civile, almeno nei comuni più svantaggiati". A confermare l'allarme il presidente della Smat, Paolo Romano, in occasione del convegno 'Acqua in un clima che cambia' per la Giornata Mondiale dell'Acqua.

"Oggi a rischio è sicuramente l'agricoltura - sottolinea -, ma senza infrastrutture è difficile intervenire. Quello di cui l'agricoltura ha necessità è riuscire a trattenere l'acqua".

Torna, dunque, centrale il tema degli invasi, sul quale anche la presidente dell'Ato3 torinese, Loredana Devietti Goggia, sollecita una accelerazione. "La situazione - osserva - impone di trovare soluzioni inedite e innovative per dare risposte rapide. Nessuno finora è stato con le mani in mano. Il Governo sta pensando a un commissario straordinario, si sente parlare di invasi e desalinizzazione", ricorda, sottolineando che le ipotesi su nuovi invasi "nei nostri territori sono sui tavoli da anni, ma ora serve accelerare. Il tema dovrà essere portato adesso agli enti superiori, in primis la Regione, che potrà fare valutazioni più ampie sugli interventi". A unirsi "al grido d'allarme dell'Onu, che dovrebbe essere di tutte e tutti" anche l'assessora comunale alla Transizione ecologica, Chiara Foglietta, che non vuole "arrendere al fatto che ci siano cittadini che si lamentano che si mettano in campo azioni per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Non capisco come non si comprenda che queste azioni - conclude - servono a dare un futuro ai nostri figli". (ANSA).