Politecnico Torino, torna il Salone dell'Orientamento

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Per supportare gli studenti delle scuole superiori nella scelta del percorso universitario, il Politecnico di Torino organizza ogni anno appuntamenti per approfondire i percorsi di studio e le attività e servizi offerti dall'Ateneo alle aspiranti matricole. Il primo appuntamento è stato l'Open Day online del 9 febbraio, un evento per presentare l'offerta dei corsi di laurea raccontata online in video on demand con la possibilità di rivedere le registrazioni degli eventi per scoprire i servizi e i progetti.

Il 24 e 25 marzo sarà la volta del consueto Salone dell'Orientamento, con stand allestiti per presentare i corsi di laurea triennale e un ricco programma di incontri tematici e lezioni aperte per far conoscere le specificità di un'offerta formativa che garantisce sbocchi professionali e retribuzioni superiori alla media nazionale (più del 90% dei laureati lavorano a un anno dal titolo e con una retribuzione superiore del 19% secondo i dati Almalaurea 2021) e un campus internazionale con quasi 39 mila studenti e studentesse che hanno a disposizione residenze, impianti sportivi, proposte culturali. Novità dell'anno accademico 2023/24 sarà la Early Research Honours School, la possibilità per una selezione degli studenti che otterranno i migliori punteggi ai test di ammissione di poter entrare fin dal primo anno in uno dei programmi di ricerca dell'Ateneo, con una borsa di studio dedicata ad attività in laboratorio.

Il passo successivo è la partecipazione ai test d'ingresso per assicurarsi un posto in uno dei 25 Corsi di Laurea triennale del Politecnico, tutti ad accesso programmato. La prima data utile per sostenere il Test d'ingresso sarà il 6 aprile e le prove si ripeteranno con cadenza mensile fino al primo settembre. (ANSA).