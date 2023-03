Vermouth di Torino, soci del consorzio diventano 34

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - Sei nuove adesioni al Consorzio del Vermouth di Torino, che ora conta su 34 soci. Ne sono entrati a fare parte Antica Casa Vinicola Scarpa, Bosca-Cora, Distilleria F.lli Revel Chion, Isolabella della Croce, Mancino Vermouth, Opificio Gaio - Karminia.

In cinque anni, dal 2018, i volumi della produzione sono più che raddoppiati, arrivando a 4,4 milioni di litri, con un aumento medio annuale del 23% del Vermouth di Torino, l'unico che si può fregiare della Igp. I soci del Consorzio lo commercializzano oggi in 82 paesi nei cinque continenti. Tra le iniziative in agenda la presenza a Vinitaly, all'inizio di aprile a Verona, e alla Mixology Experience di Milano. Dal 26 giugno tornerà la Settimana del Vermouth di Torino in locali di tutta Italia e nel mondo, con menu speciali, degustazioni e iniziative enogastronomiche per scoprirne le tipologie Bianco, Rosè, Rosso, Ambrato, Dry ed Extra dry prodotte dai soci del Consorzio. (ANSA).