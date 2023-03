Ciclismo: Gran Fondo Briko, in mille da Torino alle colline

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Da Torino alle colline dell'Alto Astigiano per fare ritorno nel capoluogo piemontese, al colle di Superga. E' il suggestivo percorso della Granfondo Internazionale Briko Torino, che si correrà il 7 maggio. E' prevista la partecipazione di un migliaio di ciclisti e già oggi - quando è stata presentata la corsa - gli iscritti erano oltre 500. Dopo la partenza dallo storico Motovelodromo Fausto Coppi di Corso Casale i corridori si dirigeranno verso Castelnuovo Don Bosco e l'Alto Astigiano, per poi tornare verso Torino e fare rotta su Superga: in tutto 122 chilometri con un dislivello di 2.088 metri.

La Granfondo Internazionale Briko Torino è stata inserita quest'anno nel calendario del circuito Prestigio della rivista Cicloturismo. "Come Regione siamo entusiasti di ospitare un evento così importante - ha detto l'assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca - il 2022 è stato un anno cruciale per il nostro territorio, un anno in cui abbiamo deciso di superare con forza lo stop dovuto all'emergenza Covid" La Granfondo Internazionale Briko Torino "è un evento che rappresenta una straordinaria opportunità per promuovere il territorio torinese e piemontese a livello nazionale e internazionale, ha affermato l'assessore allo Sport, Turismo e Grandi Eventi della Città di Torino, Mimmo Carretta. (ANSA).