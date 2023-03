Auto: ForumAutomotive, Di Risio Personaggio dell'anno

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Massimo Di Risio, fondatore e presidente del gruppo Dr Automobiles, è il "Personaggio dell'anno 2023 per ForumAutoMotive". Il riconoscimento, che sarà consegnato nel corso del prossimo appuntamento #ForumAutoMotive viene assegnato dal Movimento di opinione sui temi della mobilità e del settore automotive alla personalità che nel corso dell'anno precedente si è distinta nel portare avanti, in concreto e non con semplici enunciazioni, iniziative tangibili a beneficio della mobilità nel suo complesso con possibili ricadute positive sul Sistema Italia.

Questa la motivazione: "Imprenditore ed ex pilota, ha realizzato a Macchia d'Isernia (Molise) un polo industriale dell'auto con la creazione di centinaia di posti di lavoro. Sua la formula che consente di produrre vetture di qualità, in linea con il mercato e a prezzi accessibili. Un esempio vincente di coraggio, intraprendenza e lungimiranza". (ANSA).