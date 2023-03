Verbania, nasce il Parco della camelia con oltre 320 piante

(ANSA) - VERBANIA, 15 MAR - Nel parco di Villa Maioni, a Verbania, sono state piantate 270 piante di camelia: daranno vita, insieme a un'altra sessantina di esemplari già presenti, alla "Biblioteca della camelia Piero Hillebrand". Si tratta di una collezione didattica dedicata alla pianta (di origini orientali ma che sulle sponde del lago Maggiore ha trovato il clima ideale per prosperare) intitolata al florovivaista e botanico verbanese esperto di camelie scomparso nel 2019. "Il progetto aggiunge valore turistico e culturale alla città" ha commentato il sindaco di Verbania, Silvia Marchionini.

Il parco, costato 130mila euro, verrà inaugurato domenica 26 marzo alle 9, nello stesso fine settimana in cui in città si svolgerà la 55esima edizione della mostra della camelia: negli spazi di Villa Giulia verranno temporaneamente esposte 200 varietà di camelia e allestita una mostra-mercato; tra sabato 25 e domenica 26 sarà inoltre possibile visitare parchi botanici, giardini e vivai del lago Maggiore.

Sempre domenica 26 marzo, dopo l'inaugurazione della Biblioteca della camelia, Villa Giulia di Verbania ospiterà infine il Congresso della International Camelia Society, a cui prenderanno parte 200 cameliofili provenienti da tutto il mondo. (ANSA).