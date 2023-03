Pharmercure potenzia flotta green e aderisce a BiciclAbile

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Pharmercure potenzia la flotta green e aderisce al progetto BiciclAbile: iniziativa solidale di economia circolare promossa da Stranaidea, impresa sociale di Torino che recupera le biciclette abbandonate e le riporta a nuova vita grazie al lavoro di alcune persone con disabilità e adulti senza dimora. Alla base del modello di business di Pharmercure, che collega clienti e farmacie attraverso una piattaforma digitale di ordine e consegna a domicilio di medicinali con ricetta e parafarmaci, vi è infatti un servizio di delivery sostenibile, che impiega una flotta composta prevalentemente da veicoli elettrici e biciclette.

"Sentiamo una forte affinità tra i nostri valori e quelli promossi da questo progetto di Stranaidea per la capacità di unire l'aiuto e l'assistenza alle persone con il rispetto per l'ambiente. Uno dei nostri obiettivi è proprio quello di valorizzare il servizio di consegna dei farmaci e farlo utilizzando mezzi come questi ci consente di migliorare ulteriormente l'impatto positivo sulla comunità" spiega Maurizio Campia, ceo e cofondatore di Pharmercure. "Pharmercure rappresenta un nuovo importante traguardo del nostro progetto: la collaborazione con aziende che scelgono di essere sostenibili offrendo le nostre bici ai loro dipendenti e utilizzandole per i propri servizi. BiciclAbile aggiunge valore perché da una seconda vita ad un bene che non diventa rifiuto e perché lo fa con persone fragili o emarginate, anch'esse alla ricerca di una nuova possibilità" sottolinea Lorena Cugusi, vicepresidente di Stranaidea. (ANSA).