Oltre 700 imprese a incontri su fondi europei Fesr

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Oltre 700 imprese hanno partecipato agli incontri organizzati da Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte per illustrare l'impianto delle prossime misure previste nell'ambito del Piano regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 21/27 (Fesr) e le prime opportunità per il sistema imprenditoriale piemontese.

Gli incontri sono stati quattro: il 9 febbraio ad Alessandria, il 15 febbraio a Cuneo, il 23 febbraio a Novara e l'8 marzo a Torino.

"Un successo di presenze e di partecipazione che certifica la grande attenzione che il sistema Piemonte ha per queste risorse. L'azione svolta congiuntamente dal Sistema camerale e dalla Regione Piemonte è stata quella di permettere la massima diffusione possibile delle notizie su queste opportunità.

Un'iniziativa che molti imprenditori hanno sapientemente colto e che è stata anche un utile palestra di confronto" commenta l'assessore allo Sviluppo Attività Produttive Andrea Tronzano.

"Il road show è stato non solo un'occasione per ascoltare le esigenze delle imprese, ma anche per innescare un meccanismo virtuoso di utilizzo delle risorse del Fesr 21-27 e per alimentare percorsi di crescita e sviluppo aziendale. Il Programma regionale rappresenta un'opportunità per l'intero sistema economico regionale: spetta ora alle istituzioni mettere a terra le norme attuative e sfruttare al meglio le opportunità che ci arrivano dall'Europa" spiega il presidente di Unioncamere Piemonte, Gian Paolo Coscia.

Il Programma Regionale Fesr 2021-2027 ha una dotazione di quasi 1,5 miliardi di euro, oltre 500 milioni in più del periodo 2014-2020. (ANSA).