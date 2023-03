Disturbi alimentari: da Torino due innovativi trattamenti

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Due innovativi trattamenti verranno affiancati a quelli già esistenti nel Centro Esperto Regionale per la cura dei Disturbi dell'Alimentazione della Città della Salute di Torino. Il primo, di tipo biologico e sperimentale, che partirà dal 15 aprile 2023 per i pazienti ricoverati, è costituito dalla somministrazione per 2-4 settimane di sedute quotidiane di 40 minuti di stimolazioni magnetiche di un'area specifica del cervello (la corteccia dorsolaterale prefrontale) che è deputata al controllo emotivo. "Un trattamento che ha già dato buoni risultati nella cura della depressione", sottolineano da Città della Salute Il secondo trattamento è di tipo psicologico ed introduce nella cura dei disturbi dell'alimentazione uno strumento psicoterapico "ben noto ed efficace per la cura dei traumi": il trattamento Emdr (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Si tratta di una psicoterapia ambulatoriale già attivata all'ospedale Molinette da ottobre 2022 e che ora si sviluppa a pieno regime, con professionisti certificati in collaborazione con l'Associazione Emdr Italia, diretta dalla dottoressa Isabel Fernandez. Uno studio del 2023, appena pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Journal of Clinical Medicine dal gruppo di ricerca del Centro Esperto Regionale per la cura dei Disturbi dell'Alimentazione della Città della Salute di Torino, diretto dal professor Giovanni Abbate Daga, ha evidenziato un peggioramento dei sintomi Dna dopo la pandemia, soprattutto nei giovani con meno di 40 anni. In Piemonte in pochi anni si è passati da circa 20mila persone con Disturbo dell'Alimentazione a circa 28mila. (ANSA).