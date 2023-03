Universiadi: a Bardonecchia due giorni di snow volley

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - La road to Torino 2025 porta in Piemonte lo snow volley che si candida a diventare una delle discipline opzionali delle Universiadi Invernali. Fra gli eventi di avvicinamento ai Giochi universitari, il 18 e 19 marzo Bardonecchia ospita una due giorni sullo sport lanciato in Austria nel 2008. Il sabato è in programma il torneo, femminile e maschile, #TO2025 Snow Volley Festival, con squadre da Italia, Francia, Belgio, Polonia e Repubblica Ceca, e la domenica il torneo King e Queen of the Court. A fare da corollario il 'terzo tempo' con l'apres-ski party. "Un'iniziativa innovativa - sottolinea il presidente del Comitato organizzatore di Torino 2025 e di Edisu, Alessandro Sciretti -. Torino e il Piemonte si dimostrano innovatori anche nel campo dello sport e sarebbe bello se una delle discipline opzionali fosse uno sport nuovo e non uno classico non ancora inserito fra i 9 previsti".

"Bardonecchia è pronta", assicura il vicesindaco e assessore allo Sport, Vittorio Montabone, mentre l'assessore regionale Andrea Tronzano ricorda che la Regione "ha stanziato nel 2022 60 milioni di euro, perché pensiamo che lo sport conta e crea valore aggiunto". Per il presidente del Cus Torino Riccardo D'Elicio lo snow volley "può aiutare le stazioni sciistiche con una cosa che pochi anni fa non si immaginava neanche".

Fra i promotori il deputato Pd, ex coach azzurro, Mauro Berruto che lancia l'idea di "proporre a Torino di ospitare evento finale universiadi allestendo un campo da snow volley in una delle piazze, facendo di questa disciplina anche uno dei testimonial della difesa dell'ambiente". (ANSA).