Calcio:torinese Deltatre arricchirà offerta Major League Soccer

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - L'azienda torinese Deltatre, attraverso la joint venture Sportec Solutions, ha firmato un accordo con la Federazione e i club di calcio del Nord America per arricchire l'offerta di intrattenimento ai tifosi. Fornirà e integrerà la raccolta avanzata, l'archiviazione, l'analisi e la distribuzione dei dati in tempo reale per la Major League Soccer (Mls) e per i suoi club, creando perla stagione 2023 un volume di dati senza precedenti da ogni partita di campionato, I dati saranno generati con l'utilizzo di 12 telecamere 4K Tracab di prossima generazione, che tracceranno la posizione dei giocatori in tempo reale da ogni stadio. Queste informazioni saranno analizzate nel cloud e poi fornite ai tifosi tramite la trasmissione delle partite Mls e agli allenatori che disporranno di un livello ineguagliabile di video e dati per migliorare le capacità dei loro giocatori e del club sul campo. Img Arena distribuirà questi dati anche alle società di media, tecnologia e scommesse sportive in tutto il mondo. Mls potrà fornire nuove statistiche e visualizzazioni come zone di attacco, expected goals, velocità dei giocatori, match momentum, occasioni create, passaggi riusciti e precisione dei tiri nel corso della stagione.

L'annuncio della partnership tra Mls e Sportec Solutions arriva in un periodo di grande crescita per il calcio in Nord America, con l'inizio della 28a stagione stagione di Major League Soccer e il notevole entusiasmo per la Coppa del Mondo 2026 ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico. (ANSA).