Ambasciatore, Piemonte si gemellerà con regione ucraina

(ANSA) - TORINO, 9 MAR - L'ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk invita gli imprenditori piemontesi a partecipare alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina che si terrà il 26 aprile a Roma. Lo ha detto durante l'incontro con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio nel corso della sua visita a Torino. "Noi vogliamo che la pace arrivi domani, ma dobbiamo essere pronti a qualsiasi sviluppo della situazione - ha detto Melnyk -. Nonostante questo dobbiamo già pensare al nostro futuro. Per questo programmiamo la conferenza per la ricostruzione che si svolgerà a Roma. Siamo interessati a collaborare non solo nel settore economico ma anche in quello culturale. A questo proposito stiamo valutando un gemellaggio tra il Piemonte e una regione dell'Ucraina". (ANSA).