Ucraina, ambasciatore in visita al Regina Margherita

TORINO, 09 MAR - L'ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk, accompagnato dall'assessore regionale Chiara Caucino, dal console onorario Dario Arrigotti, da direttore generale della Città della Salute di Torino, Giovanni La Valle, dal direttore Lorenzo Angelone e dalla professoressa Franca Fagioli, ha fatto visita ai piccoli pazienti ucraini ricoverati presso il reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Infantile Regina Margherita.

Il nosocomio è stato il primo in Piemonte ad accogliere e curare i pazienti provenienti dalle zone dell'Ucraina colpite dalla guerra e si è preso cura di 26 bambini arrivati in Italia con le loro famiglie.

La maggior parte dei piccoli pazienti è affetto da patologie oncologiche ed è seguito dal reparto di Oncoematologia, diretta da Franca Fagioli.

L'accoglienza è stata supportata da Ugi Odv, Sermig, Casa Oz, Casa Giglio, Dimore di San Giovanni, Associazione Oncologica pediatrica Odv, la Chiesa di via San Massimo, Reale Foundation, Adisco sezione Piemonte, il Comune di Torino. I pazienti adulti sono stati invece accolti e curati presso l'ospedale Molinette.

I piccoli pazienti hanno donato all'ambasciatore dei disegni.

(ANSA).