Car Design Anfia, Silvio Angori confermato presidente

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - Silvio Angori, amministratore delegato della Pininfarina, è stato rieletto alla presidenza del Gruppo Car Design & Engineering dell'Anfia per il quadriennio 2023-2026. Sarà affiancato dai due vice presidenti Giorgio Gamberini, Business Development Director Italdesign, e Francesco Ricciardi, presidente e ad di Bylogix. Antonio Casu, ceo di Italdesign, è stato invece nominato rappresentante del Gruppo nel Consiglio Generale dell'Anfiia. Sono inoltre entrati a far parte del comitato direttivo del Gruppo Gianluca Forneris, ad di Cecomp e Lucio Luciotti, ceo del Csi.

"Sono lieto di questa conferma alla guida del Gruppo - ha commentato Angori - in una fase in cui stiamo avviando tanti nuovi progetti per tenere il passo con la rapida evoluzione della filiera automotive dal punto di vista dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione dei processi di progettazione e produzione. Tra i propositi di questo mio secondo mandato, resta centrale l'allargamento della base associativa, fondamentale per acquisire un maggiore peso in termini di rappresentanza e per massimizzare le sinergie, anche con un'apertura verso il mondo delle start-up, che ci porterà ad organizzare una serie di workshop itineranti nei principali distretti automotive del nostro Paese, per dare maggiore visibilità al Gruppo e alle sue iniziative e per dialogare con le imprese al fine di conoscerne le esigenze e condividere obiettivi comuni". (ANSA).