Demolito ponte sul rio Scaglione a Susa, verrà ricostruito

(ANSA) - TORINO, 07 MAR - È stato demolito il ponte sul rio Scaglione, sulla provinciale 24, nel comune di Susa. La viabilità in questo tratto è interrotta, ma grazie alla collaborazione con Sitaf, è possibile dare continuità alla provinciale sia in direzione Susa che in direzione Torino, utilizzando la viabilità interna all'autoporto di Susa. Lo riferisce la Città metropolitana, spiegando che i lavori, che rientrano nel finanziamento delle opere compensative relative alla costruzione della Torino-Lione, per un importo di 500.000 euro, hanno la finalità di adeguare l'attraversamento dal punto di vista idraulico.

Lo studio di verifica della compatibilità idraulica dell'opera ha evidenziato infatti come in caso di fenomeni di piena del Rio Scaglione si determini l'entrata in pressione del corso d'acqua e il sormonto dell'opera stessa, con conseguente rischio di allagamento delle aree circostanti e della sede stradale.

È prevista pertanto la realizzazione di una nuova opera di scavalco, di luce comunque limitata di 12 metri circa, che permetta di garantire il franco minimo nei momenti di massima piena del Rio. L'intervento prevede la completa demolizione del ponte esistente e la sua ricostruzione. (ANSA).