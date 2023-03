Morto fondatore della catena di abbigliamento Conpibel

(ANSA) - TORINO, 05 MAR - È morto, dopo una lunga malattia, a Cocconato (Asti), l'imprenditore piemontese Franco Massa, fondatore della Conbipel, ceduta nel 2007. Aveva appena compiuto 83 anni. Dal 1976, data della fondazione, Conbipel ha sviluppato una catena di negozi di abbigliamento, prima in Piemonte e poi in tutta Italia, fino ad arrivare nel 2007 a 160 punti vendita e 2.500 dipendenti. Nel 1998 il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro conferì a Franco Massa l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "al Merito della Repubblica". Le esequie si svolgeranno in forma privata.

Franco Massa era nato a Cocconato il 22 febbraio 1940, da mamma Giuseppina, casalinga, e papà Carlo, per tutti 'Carluccio', messo comunale. A 11 anni entra, come garzone di bottega nel laboratorio di cinture di 'monsù Partengo', a 18 avvia la sua attività, negli anni '70 con la moglie Marisa Bianchin, costruisce, poco fuori dal paese di Cocconato, una fabbrica con spaccio di vendita al pubblico, nel 1976 il primo magazzino di logistica per il Gruppo Finanziario Tessile di Torino. Nello stesso anno nasce il marchio Conbipel che diventerà noto a tutti gli italiani. Tra i testimonial più famosi il calciatore Paolo Rossi, nel 1982, fresco campione del mondo. Alla fine degli anni '90 viene costruito un nuovo magazzino per la logistica in grado di movimentare e spedire migliaia di pezzi ogni giorno. Franco Massa lo vuole nella sua Cocconato, per preservare l'occupazione di 300 persone sul territorio.

. (ANSA).