Dylog Italia acquisisce startup innovativa Cmh

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - Il gruppo Dylog acquisisce la maggioranza della Cmh, innovativa startup campana specializzata nello sviluppo di progetti e applicazioni web e mobile.

L'operazione ha l'obiettivo di rafforzare ulteriormente le competenze di Dylog nello sviluppo di soluzioni App mobile, web-app e nei servizi di e-commerce e User Experience Design.

L'azienda, nata nel 2017 in provincia di Caserta, si è distinta tra le principali startup innovative attraverso la realizzazione di soluzioni integrate web e mobile, come il progetto HelpMe presentato a Shangai. Dal 2019, Cmh ha partecipato alle più importanti fiere di settore e sviluppando soluzioni per il retail, come MallBox Rt e Campania Food. Grazie all'ingresso nel Gruppo Dylog, Cmh rafforza la sua esperienza e capacità nel panorama delle moderne piattaforme digitali multiservizi, con un'attenzione specifica alle integrazioni con il software di terzi, in particolare attraverso lo sviluppo di App, totem di self ordering, e-commerce, Pos, servizi di brand identity e grafica digitale. "Siamo sicuri che l'ingresso nel gruppo Dylog ci consentirà di rafforzare la nostra competenza nello sviluppo di soluzioni integrate web e mobile, da sempre mission della nostra azienda" spiega Giuseppe De Francesco, amministratore delegato di Cmh. "L'acquisizione di Cmh ci consente di capitalizzare un'esperienza importante nello sviluppo di App mobile e nel mondo e-commerce, elementi fondamentali oggi per fornire ai nostri clienti strumenti digitali di qualità e di valore per il loro lavoro. Avevamo già sperimentato la collaborazione con Cmh e questo ulteriore passaggio ci permette di ampliare ulteriormente la nostra offerta nei settori della ristorazione e del retail e di espanderci in altri comparti strategici" aggiunge Rinaldo Ocleppo, presidente di Dylog Italia. (ANSA).