Sicurezza sul lavoro, in sciopero dipendenti Btv Valenza

(ANSA) - ALESSANDRIA, 27 FEB - Lavoratori dell'istituto di vigilanza Btv (Gruppo Battistolli) di Valenza hanno oggi manifestato davanti alla Prefettura di Alessandria per questioni legata alla sicurezza sul lavoro. "Questi problemi - sottolinea Maura Settimo, segretario generale UILTuCS - non possono più essere oggetto di trattativa: la salvaguardia di addetti e territorio è di primaria importanza".

Una delegazione è stata ricevuta dal viceprefetto vicario Paolo Ponta, che ha assicurato massimo impegno sulla vicenda.

"Ci sono giunte notizie che l'azienda potrebbe inviare dalla sede centrale di Vicenza lavoratori per sostituire i dipendenti in sciopero e procedere con la normale attività del trasporto notturno. Se la notizia fosse confermata, attiveremo tutte le procedure previste".

"Nel territorio alessandrino - ricorda Francesco Rosati, funzionario Uiltucs (Vigilanza privata) - gestisce servizi di linea importanti e strategici. Il riconoscimento della professionalità, delle competenze e della dedizione al lavoro sono fondamentali e la filiale di Valenza merita la giusta attenzione anche per quel che riguarda la corretta applicazione dei contratti". (ANSA).