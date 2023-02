Pd: Schlein, credo mobilitazione diventerà passaparola

(ANSA) - TORINO, 25 FEB - "Mi aspetto e spero una partecipazione alta, abbiamo lavorato in queste settimane perché fosse la più alta possibile. Credo che questa bella mobilitazione si trasformerà in passaparola, perché si stanno riavvicinando tantissime persone che in questi anni si erano allontanate deluse e si stanno avvicinando tante persone che sono alla prima esperienza politica, quindi tanti giovani che sono convinta faranno la differenza nella partecipazione di domani". Così sull'affluenza alle primarie del Pd la candidata alla segreteria nazionale Elly Schlein, in un incontro pubblico a Torino.

"Nelle scorse primarie - ha sottolineato Schlein - hanno sempre votato più di un milione di persone, io spero che riusciremo ad arrivare a quella soglia e anche a superarla".

