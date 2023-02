E.League: Allegri "a Nantes è una finale,dobbiamo passare turno"

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - "Dobbiamo passare il primo turno di qualificazione visto che negli ultimi tre anni siamo usciti agli ottavi in Champions, e per le percentuali dico che domani è una finale: sarà come una gara unica, giochiamo in casa loro e in palio c'è il pass per gli ottavi di finale". Così l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, prima del ritorno degli spareggi di Europa League a Nantes.

"Purtroppo non c'è Chiesa e non potremo giocare con i tre davanti" ha proseguito l'allenatore toscano, quindi si può immaginare un Kean in panchina, con Di Maria e Vlahovic a cercare di sbloccare la partita. (ANSA).