Piazza S.Carlo: si riapre processo, 'giallo' sulle transenne

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - Diventano un caso giudiziario le transenne disseminate in piazza San Carlo, a Torino, la sera del 3 giugno 2017, quando una serie di ondate di panico tra la folla che stava seguendo su un maxi-schermo la finale di Champions League Juventus-Real Madrid provocò 1.600 feriti e la morte di due donne. La Corte di assise d'appello oggi ha disposto una parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; uno dei punti che i giudici intendono chiarire è se la presenza e la posizione delle barriere abbia avuto qualche effetto. Fra le persone che saranno ascoltate ci sono Mauro Esposito, un architetto che svolse degli accertamenti tecnici per conto della procura durante le indagini, e un consulente delle difese. Il 'giallo' si è creato intorno alle due sentenze di primo grado: in quella del giudizio abbreviato (dove tra gli imputati figura l'ex sindaca Chiara Appendino) le transenne hanno influito sulla tragedia, mentre quella del rito ordinario non vi attribuisce grande importanza.

I due procedimenti sono stati riuniti dalla Corte di Assise d'appello. (ANSA).