Teatro: da amicizia nata in aereo a Torino la prima di 'Dust'

(ANSA) - TORINO, 11 FEB - Un'amicizia nata in aereo e che è diventata un sodalizio artistico. E' quella fra l'attore e regista torinese Enrico Fasella e lo scrittore di teatro newyorchese Charles Ashgram, grazie alla quale Torino ospiterà la prima nazionale di 'Dust', in scena il 24 e 25 febbraio all'ex Cafè Procope (Cadm), spettacolo che vedrà tornare insieme sul palco Fasella, anche alla regia, e Luciano Caratto.

Fasella racconta di "un'amicizia, virtuale e reale, che mi ha consegnato questo monologo brillante che definirei di comicità esplosiva". La storia è quella, appunto, di Dust, "probabilmente, l'uomo più pacifico dell'emisfero nord - spiega Fasella -, l'amico di tutti e che tutti vorrebbero avere. Tutto scorre liscio, fino a quando irrompe Sam e da quel momento la vita di Dust è obbligata a cambiare in modo repentino perché Broadway non ammette debolezze o sconfitte. Finzione o realtà? La risposta è entrambe", chiosa il regista. Lo spettacolo fa parte del cartellone della rassegna 'Il Teatro in-al Centro', della Compagnia Maison du Theatre in collaborazione con il Teatro del Baratto e la direzione artistica di Luciano Caratto.

Prossimi appuntamenti, a marzo, 'Luomo dal fiore in bocca' di Luigi Pirandello e 'Dialogo di una prostituta con il suo cliente' di Dacia Maraini. (ANSA).