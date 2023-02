Teatro: al Carignano applausi per Popolizio, in scena Miller

(ANSA) - TORINO, 11 FEB - Una grande interpretazione di Massimo Popolizio e del suo cast strappa lunghi e convinti applausi al Teatro Carignano, dove va in scena, ospite del Teatro Stabile di Torino, fino a domenica 19 febbraio, Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller, traduzione di Masolino d'Amico. Il testo di Miller, uno dei maggiori drammaturghi americani del 900, concentra temi scottanti e attuali: la fuga dalla povertà, le tensioni dell'immigrazione clandestina, la caccia allo straniero e gli affetti morbosi che possono dilaniare una famiglia. Popolizio, che oltre a recitare è il regista, mette in scena "un testo che chiaramente assomiglia molto a una sceneggiatura cinematografica", come lui stesso spiega, in una cornice essenziale che mette in risalto gli attori e la loro abilità nella recitazione.

Ambientato in una comunità di immigrati siciliani a Brooklyn, Uno sguardo dal ponte è il dramma della gelosia di Arthur Miller. Un grande affresco sociale, ma anche il ritratto di un uomo onesto, Eddie Carbone, compromesso e sconfitto da una incestuosa passione erotica. Popolizio attualizza il testo e introduce nei ruoli femminili un atteggiamento ribelle, molto moderno. In scena lo affiancano Valentina Sperlì, Michele Nani, Raffaele Esposito, Lorenzo Grilli, Gaja Masciale, Felice Montervino, Marco Mavaracchio, Gabriele Brunelli. Le scene sono di Marco Rossi, i costumi di Gianluca Sbicca, le luci di Gianni Pollini e il suono di Alessandro Saviozzi. Lo spettacolo è prodotto dalla Compagnia Umberto Orsini e dal Teatro di Roma ed Emilia Romagna Teatro. (ANSA).