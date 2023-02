Prospettive/Perspectives, ad Alba Morino e Mercalli

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - Stimolare consapevolezza e responsabilità rispetto al tema del climate change attraverso l'arte. E' l'obiettivo del progetto "Prospettive/Perspectives", che si realizzerà con il sostegno del Programma Europeo Interreg Alcotra Italia/Francia 2014-2020. Per raggiungere questo obiettivo la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ha individuato un curatore internazionale, Tom Eccles, che in accordo con gli altri partner ha selezionato due luoghi e due artisti che interverranno con opere site-specific nel territorio delle Langhe nella primavera prossima. Neviglie, in un punto panoramico dalla vista mozzafiato, ospiterà l'opera dello scultore francese Jean-Marie Appriou mentre a Roddino interverranno gli artisti Liam Gillick e Hito Steyerl.

Il primo appuntamento del 2023 sarà giovedì 9 febbraio a Alba negli spazi di Sala Beppe Fenoglio, dove alle ore 18.30 il climatologo Luca Mercalli e il musicista Luca Morino terranno un incontro approfondendo il tema del cambiamento climatico e del mutamento delle nostre colline sottolineando quanto sia fondamentale cambiare prospettiva e costruire un futuro capace di limitare gli effetti del cambiamento climatico di origine antropica. La serata sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Il progetto è dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero insieme a Villa Arson, istituzione amministrativa pubblica del Ministero della Cultura francese dedicata alla creazione contemporanea, e alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, istituzione con sede a Torino e a Guarene (Cuneo) che da oltre venticinque anni opera a favore dell'arte e della cultura contemporanea.