Moneta forse d'epoca romana trovata in boschi del Vergante (Vco)

(ANSA) - VERBANIA, 08 FEB - Nei giorni scorsi un uomo residente a Brovello-Carpugnino (Verbano-Cusio-Ossola) ha ritrovato nei boschi attorno al paese due antiche monete, di cui una sembrerebbe risalire all'epoca romana. Le ha quindi consegnate in Municipio: se risale davvero a quell'epoca lo stabiliranno ora le valutazioni della Sovrintendenza ai beni culturali.

"Mi diletto spesso ad esplorare i boschi del nostro territorio e mi occupo anche di pulirli - ha spiegato Alessandro Lamorte, l'autore dei ritrovamenti avvenuti nell'area di Graglia Piana -. Nelle mie passeggiate porto con me il mio metal detector, che uso per sondare il terreno alla ricerca di oggetti abbandonati e curiosi".

"Seguiremo la vicenda per capire meglio come poter valorizzare la scoperta e le peculiarità storiche del nostro territorio" ha aggiunto il sindaco di Brovello-Carpugnino, Davide Inzaghi. Non è la prima volta che nella zona del Vergante avvengono ritrovamenti di reperti archeologici: ai tempi della costruzione del tratto autostradale venne scoperto il "Castellazzo" lungo l'antica strada di epoca romana. (ANSA).