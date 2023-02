Smog: Torino, il semaforo anti-inquinamento torna bianco

(ANSA) - TORINO, 06 FEB - Dopo 5 giorni in arancione, torna bianco il semaforo anti smog della città di Torino. Secondo i dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte, domani e mercoledì, prossimo giorno di controllo, entrano in vigore le sole misure strutturali di limitazione del traffico, secondo quanto previsto dal livello 0. Viene dunque revocato lo stop ai diesel in vigore ancora oggi.

Eventuali variazioni del semaforo antismog, con le relative misure di limitazione del traffico, vengono comunicate il lunedì, mercoledì e venerdì, giorni di controllo sui dati previsionali di pm10, ed entrano in vigore il giorno successivo.

(ANSA).