Qualche spruzzata di neve, ma sarà perturbazione passeggera

(ANSA) - TORINO, 06 FEB - Qualche spruzzata di neve, ma neppure le nuvole delle prossime ore saranno prodighe di precipitazioni per il Piemonte che ormai da oltre un anno soffre la siccità. Tra lunedì sera e martedì mattina qualche nevicate sono previste da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) sulle zone montane e pedemontane alpine e sui primi tratti delle pianure adiacenti. Allerta gialla per "possibili disagi alla viabilità" in Valle Tanaro e sulla pianura tra il Torinese e il Cuneese. Atteso un "deciso calo delle temperature, con le minime diffusamente al di sotto dello zero in pianura".

Nel corso della giornata di domani il tempo 'migliorerà' in Piemonte e nei prossimi giorni sono previste giornate soleggiate ma fredde con temperature minime tra -3 e -6 in pianura, -13 a 2.000 metri. (ANSA).