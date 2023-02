Calcio: a Figc 'Tartufo dell'anno' per spot degli azzurri

(ANSA) - TORINO, 03 FEB - Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha ricevuto oggi, a Roma, il 'Tartufo dell'anno', riconoscimento assegnato da Città di Alba, Regione Piemonte e Fiera internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, alla Federazione e ad Adidas, per lo spot di presentazione delle nuove maglie della Nazionale, un video lanciato lo scorso 17 gennaio che valorizza la cerca del Tartufo Bianco d'Alba in cui recitano 'attori speciali': Alessandro Del Piero, Gigio Donnarumma, Martina Rosucci e il cantautore Blanco.

A consegnare il 'Tartufo dell'anno', un esemplare di 216 grammi, uno degli ultimi della stagione della cerca chiusa il 31 gennaio, sono stati il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l'assessore al Turismo della Città di Alba, Emanuele Bolla, e la presidente della Fiera internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, Liliana Allena.

"La Nazionale di Calcio è un'eccellenza italiana come lo è il Tartufo Bianco d'Alba ed è per noi motivo di grande orgoglio che quest'ultimo sia stato scelto dalla Figc e dallo sponsor tecnico Adidas per lo spot di presentazione della nuova maglia azzurra - dichiarano Cirio, Bolla e Allena -. In occasione del tradizionale 'Capodanno del Tartufo', una delegazione azzurra parteciperà il 20 settembre all'evento 'Tuber Primae Noctis'" (ANSA).