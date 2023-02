Giorno ricordo, Consiglio inaugura mostra su istriani

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - "Siete a tutti gli effetti dei torinesi e dei piemontesi, ma senza dimenticare le vostre origini. Questa mostra vuole rinnovare la memoria della tragedia dell'esodo degli istriani, fiumani e dalmati: migliaia di italiani che nel 1947 furono costretti ad abbandonare le loro terre". Lo afferma il presidente dl Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, che ha inaugurato oggi presso l'Ufficio di relazioni con il pubblico di via Arsenale a Torino la mostra 'Viaggio della memoria attraverso l'esodo delle genti del confine orientale'. Occasione, il Giorno del Ricordo che si celebra il 10 febbraio.

La mostra presenta l'esodo e i luoghi che sono stati forzatamente abbandonati nei territori della ex Jugoslavia attraverso foto storiche e dipinti realizzati dagli esuli. E' presente anche un plastico del villaggio di baracche di corso Polonia a Torino (attuale corso Unità d'Italia) che, sorto nel 1947 sulle rive del Po per ospitare i profughi, venne smantellato solo nel 1961 per l'anniversario dell'Unità d'Italia. Uno dei dipinti, 'Pola, inverno 1947' di Luigi Buranello, è stato esposto in passato anche alla Promotrice di Belle Arti di Torino. (ANSA).