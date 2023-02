Da Alpitour World 800.000 euro per il nuovo Egizio

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - Il Museo Egizio si allea con Alpitour World. La collaborazione, che durerà quattro anni, ha un valore di 800.000 euro, risorse con le quali il primo gruppo turistico italiano parteciperà al progetto di rivisitazione dell'allestimento storico-scientifico della Galleria dei Re in vista del bicentenario del Museo nel 2024. Una delle prime iniziative sarà 'Speciale Estate by Francorosso', un ciclo di sette appuntamenti serali gratuiti al Museo Egizio, fra luglio e agosto..

"Ci apprestiamo a vivere insieme una straordinaria avventura.

C'è un fortissimo legame tra turismo e cultura, insieme possiamo concretizzare progetti di divulgazione e inclusione di nuovi pubblici e innovazione. Non poteva esserci per noi un compagno di viaggio migliore" ha detto la presidente Evelina Christillin in collegamento video. "Lavoriamo perché il museo non sia percepito come una fortezza chiusa, spalanchiamo la porta, rendiamo fruibile il Museo", ha aggiunto il direttore Christian Greco. "Il nostro gruppo - ha spiegato Pier Ezhaya, direttore generale Tour Operating Alpitour World - sta vivendo una fase nuova e questa è la prima pietra della cattedrale che vogliamo costruire, un investimento per noi rilevante che ci permette di stare a fianco di una grande istituzione culturale. Il turismo e la cultura sono anche stabilizzatori di pace. È un segnale forte alla città di Torino che rappresenta il nostro baricentro". Il direttore marketing di Alpitour World Tommaso Bertini ha aggiunto che sono previste attività didattiche con il Museo per gli ospiti più piccoli dei suoi SeaClub. (ANSA).