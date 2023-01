Giorno memoria, medaglie d'onore ex deportati ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 27 GEN - Consegnate in Prefettura ad Alessandria le Medaglie d'Onore, conferite dal presidente della Repubblica, alla memoria degli ex deportati e internati nei lager nazisti. Alla cerimonia autorità locali, vertici delle forze di polizia, sindaci dei Comuni d'origine degli insigniti.

Si tratta di Felicino Contiero (Castellazzo Bormida); Pierino Novelli (Sale); Ezio Rolandi (Montegioco); Costantino Tedeschi (Alessandria); Eugenio e Luigi Raselli (Valenza). Ben 13 i nomi da Mornese, nell'Ovadese: Giovanni A. Campi; Luigi Denegri; Giuseppe Barbieri; Francesco Augusto e Pietro Giacomo Gastaldo; Alfredo, Antonio, Giuseppe, Lorenzo Carlo, Stefano L.

Mazzarello; Angelo Cornelio ed Enrico Pestarino; Eugenio Torriglia.

"Si tratta - sottolinea la nuova prefetta Alessandra Vinciguerra, al primo 'Giorno della Memoria' in Alessandria, dopo l'arrivo da Trieste - di una giornata importante e sentita, cominciata nelle vie del centro e conclusa qui con un momento molto solenne, che fa toccare con mano, attraverso la presenza dei familiari dei deportati, la storia". Citato Primo Levi, "con cui è condivisibile tutto quello che ha scritto, cominciando dal valore del ricordo. Non riusciamo a comprendere, ma è determinante. Soprattutto nei confronti delle nuove generazioni.

Gli studenti, oggi, in piazza e al Carro della Memoria hanno dato testimonianza della loro voglia di cambiare, di rendere veramente un mondo migliore". (ANSA).