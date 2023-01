Po in secca, senza riserve a rischio l'autonomia alimentare

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - Il dramma del fiume Po continua: nonostante le piogge resta in secca. Lo afferma il report settimanale dell'Osservatorio Anbi sulle risorse idriche da cui emerge che "al nord la crisi idrica è endemica mentre al centro sud riappare lo spettro alluvionale: senza nuove infrastrutture la situazione è sempre più grave".

Per Francesco Vincenzi, presidente dell'Anbi (Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue) "è necessario creare infrastrutture per garantire omogenee riserve idriche al Paese, pena l'abbandono di qualsiasi prospettiva di autosufficienza alimentare". (ANSA).