'La cartolina di Elena', deportata da sola ad Auschwitz

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - Elena Colombo è una bambina ebrea torinese deportata nel '44 ad Auschwitz da sola, unico caso documentato in tutta la Shoah italiana. Racconta la sua storia il cortometraggio 'La cartolina di Elena', produzione originale Stand by me con Rai Kids, che andrà in onda in occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio alle 16.05 su Rai3, alle 16.40 su Rai Gulp e disponibile su RaiPlay.

L'anteprima è stata presentata a Forno Canavese (Torino) presso la scuola secondaria di I grado Sandro Pertini. Alla proiezione erano presenti Luca Milano, direttore Rai Kids, Fabrizio Rondolino, nipote della famiglia Colombo e gli attori protagonisti Mariandrea Cesari ed Emanuele Casati. La proiezione è stata preceduta dalla cerimonia di intitolazione della scuola primaria di Forno Canavese a Elena Colombo.

"La Cartolina di Elena è un programma per ragazzi e famiglie, una storia che ha un valore universale e contribuisce a dare una conoscenza più ampia e universale della Shoah" ha detto Milano. "E' un evento molto emozionante, la storia di una bambina mandata a morire nell'indifferenza della gente che la circondava. Mi auguro che la targa all'entrata della scuola possa ricordare ai bambini l'importanza della memoria e li aiuti a capire cosa vogliono diventare nella vita" afferma Danila Franco della comunità ebraica.

Diretto da Raffaele Androsiglio, scritto e prodotto da Simona Ercolani, il cortometraggio dura 25 minuti. Nel cast l'attrice e doppiatrice Francesca Vettori (voce de La Pimpa e di Eric Cartman di South Park) e Guido Ruffa, celebre per aver interpretato per molti anni Lupo Lucio nella Melevisione.

