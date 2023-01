Colpito da bici lanciata, appello sindaco a collaborare

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - Appello del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo per il caso del giovane studente di medicina, Mauro Glorioso, che la notte del 21 gennaio è rimasto gravemente ferito dal lancio di una bicicletta, mentre era in coda per entrare in un locale dei Murazzi sul Po.

Un appello, diffuso sulla sua pagina Facebook e su quella della Città, a collaborare alle indagini per individuare il o i responsabili di quello che il primo cittadino definisce "un episodio davvero molto molto grave". "Dobbiamo dare una mano tutti alle indagini svolte dai carabinieri del Nucleo Provinciale di Torino - dice il sindaco -, quindi il mio appello è a tutte le ragazze e i ragazzi che quella sera erano lì che hanno visto qualcosa: rivolgetevi alla stazione dei carabinieri più vicina o chiamate il 112 senza alcun timore. Diamo una mano - ribadisce - perché le indagini possano essere veloci e si possa identificare con grande chiarezza chi sono i responsabili Grazie per la collaborazione", conclude. (ANSA).