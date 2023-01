Fertili Terreni Teatro,15 spettacoli accessibili

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - Fertili Terreni Teatro aumenta nel 2023 il suo impegno nel rendere accessibili i propri spettacoli.

In base alle disponibilità e ai materiali forniti dalle singole compagnie. Per la seconda parte di stagione, il progetto teatrale ha messo a punto un cartellone di spettacoli che, all'interno del programma generale, hanno la possibilità di essere fruiti anche dal pubblico non vedente o ipovedente. Per ora sono 15, distribuiti in tutti gli spazi coinvolti nella stagione. Il primo è il 25 gennaio Il circo capovolto a San Pietro in Vincoli Zona Teatro.

Per gli spettacoli selezionati, saranno messe a disposizione delle audiodescrizioni che non solo raccontano cosa c'è sul palcoscenico, ma anche come si muovono gli attori e come sono vestiti. Si tratta di opere che presentano, in generale, una scenografia fissa, che potrà essere esplorata, se necessario, prima o dopo lo spettacolo grazie ad apposite visite tattili sotto la guida di Fertili Terreni Teatro. I materiali, una volta definiti, vengono condivisi con Uici - Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, affinché vengano diffusi attraverso canali dedicati. Le audiodescrizioni sono pensate per essere ascoltate prima delle rappresentazioni. Diversi appuntamenti, in base alla conformazione della scenografia, possono prevedere anche le visite tattili, che vengono condotte, prima o dopo lo spettacolo, da una persona della regia o della compagnia.

L'organizzazione dei tour sarà strutturata in base alle richieste del pubblico interessato. (ANSA).